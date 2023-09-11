Приехали 40 спасателей: в магаданском тубдиспансере произошло короткое замыкание

Короткое замыкание произошло в тубдиспансере в Магадане Фото: МЧС Магадана

В тубдиспансере Магадана утром 11 сентября произошло короткое замыкание. В службу спасения сообщили о том, что здание по Нагаевской улице сильно задымлено. Пожарным позвонили врачи. Пока на место ехали спасатели, сотрудники и пациенты вышли на улицу сами.

- К месту вызова выдвинулись пожарные и спасатели в количестве 40 человек и 10 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Специалисты повели разведку и нашли источник задымления в коридоре цокольного этажа. Дым повалил из-за короткого замыкания в электроосветительном приборе. Возгорания после этого не произошло.

Пожарные удалили дым, убедились, что их помощь больше не нужна, и уехали. Во время происшествия никто не пострадал, электричество не пропадало. При этом сотрудники Госпожарнадзора просят внимательней следить за своим электрооборудованием, чтобы не происходили такие ситуации.

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