Тебе и твоей семье конец: директор колымского предприятия вымогал деньги у коллеги, угрожал его семье, а потом случайно убил

15-лет грозит мужчине за вымогательство и убийство по неосторожности в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ягодном следователи закончили работать над уголовным делом и смогли раскрыть два особо тяжких преступления. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть и вымогательство в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью.

Фигурантом дела стал 50-летний мужчина. Он руководил одним обществом с ограниченной ответственностью и в августе прошлого года потребовал от директора другого предприятия 40 миллионов рублей или лицензию на добычу драгметаллов. Аргументировал это тем, что якобы понес убытки из-за него. Все это, конечно же, было незаконным и сопровождалось угрозами не только директору, но и его семье.

- В продолжение своих незаконных действий 25 августа 2022 года у дома по улице Спортивная в поселке Ягодное обвиняемый нанес мужчине удары кулаком и локтем в область головы, повлекшие причинение ему тяжкого вреда здоровью. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы 71-летний мужчина 7 сентября скончался в больнице, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Следователи выяснили все подробности происшествия и собрали доказательства против мужчины. Дело направлено в суд. Ему грозит 15 лет колонии.

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