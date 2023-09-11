Число добровольцев в восемь раз выросло в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошло заседание президиума, которое провел губернатор Михаил Дегтярев. Там поговорили о развитии добровольчества в регионе. Число волонтеров в регионе выросло в восемь раз с начала года: с 7266 человек в феврале до 58 02 в сентябре. А количество волонтерских организаций стало больше с 602 до 763. Прирост подписчиков из региона вырос с 15 до 18 тысяч человек.

- Этот показатель рассчитывается, исходя из данных, которые мы получаем от муниципальных образований края. Все 19 муниципалитетов активно включаются в нашу деятельность. Работа строится через Краевой волонтерский центр. Наиболее успешно занимаются вовлечением Бикинский, Вяземский и Ванинский районы края, - рассказала председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева.

Сейчас в крае идет работа по 12 направлениям, среди которых наиболее развито патриотическое и социальное волонтерство. В регионе открыли «Добро.Центры», которые должны стать точками координации. Пока их пять, но к концу года количество вырастет в два раза.

Особое место в структуре занимает событийное волонтерство. Это организация и проведение крупных мероприятий. В этом году уже прошли форум «Амур», ставший всероссийским, а также патриотический и предпринимательский форумы. Впереди - Окружной форум добровольцев Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Он запланирован на 19-22 октября. В нем примут участие около 400 волонтеров.

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