Первые соглашения на ВЭФ заключил Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Хабаровский край заключил первые соглашения. В течение ближайших трех дней, пока будут длиться мероприятия, глава региона Михаил Дегтярев проведет еще ряд встреч и подпишет несколько договоров. Центральным событием станет защита мастер-плана Хабаровска перед президентом страны.

Первые договоры уже подписаны. Это трехстороннее соглашение с ПАО «Русолово» и минпромторгом России. Свои подписи в конце контракта поставили главы ведомств. Согласно документу будет идти работа над развитием добывающей и металлургической промышленности и обеспечение сырьевого суверенитета страны в сфере добычи и переработки олова. Также будут подготовлены предложения по государственной поддержке оловянной промышленности, в том числе по импортозамещению зарубежного оборудования. В итоге в регионе вырастет добыча этого металла.

- Совместная работа над главными направлениями контракта позволит свести к минимуму зависимость России от импорта этого стратегически важного сырья, в том числе и для многих отраслей оборонной промышленности. При сохранении нынешних темпов и условий развития производства олова в концентрате компанией «Русолово» к 2025 году показатель достигнет шести тысяч тонн и покроет потребности стран Таможенного союза, - заявил президент ПАО «Селигдар» Константин Бейрит.

По соглашению также построят металлургический комбинат.

Форум продлится еще два дня. За это время Хабаровский край планирует заключить еще несколько договоренностей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.