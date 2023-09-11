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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 7:25

Зарплаты не хватало: хабаровская кассирша отдала мошенникам 3,7 миллиона рублей

Жительница Хабаровска отдала мошенникам почти четыре миллиона
Василина ИКОННИКОВА
Жительница Хабаровска отдала мошенникам почти четыре миллиона

Жительница Хабаровска отдала мошенникам почти четыре миллиона

Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске полиция расследует уголовное дело о мошенничестве. Деньги аферистам отдала 43-летняя кассир местного магазина. Женщина хотела заработать на инвестициях и потеряла четыре миллиона.

Ей позвонил менеджер брокерской фирмы и предложил дополнительный доход. Недолго думая, хабаровчанка согласилась. Но для регистрации нужно было заплатить 10 тысяч рублей. Продавец заплатила деньги, надеясь, что они вернутся ей в многократном размере.

- В дальнейшем общение с потерпевшей вел уже другой «сотрудник фирмы». Он под различными предлогами регулярно просил переводить на указанные счета денежные средства, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

С мошенниками женщина общалась полтора месяца. За это время она переводила им деньги 14 раз, всего 3,7 миллиона рублей.

Сейчас полиция ищет аферистов и просит хабаровчан быть внимательней, не доверять заманчивым предложениям о крупном заработке.

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