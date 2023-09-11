Зарплаты не хватало: хабаровская кассирша отдала мошенникам 3,7 миллиона рублей

Жительница Хабаровска отдала мошенникам почти четыре миллиона Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске полиция расследует уголовное дело о мошенничестве. Деньги аферистам отдала 43-летняя кассир местного магазина. Женщина хотела заработать на инвестициях и потеряла четыре миллиона.

Ей позвонил менеджер брокерской фирмы и предложил дополнительный доход. Недолго думая, хабаровчанка согласилась. Но для регистрации нужно было заплатить 10 тысяч рублей. Продавец заплатила деньги, надеясь, что они вернутся ей в многократном размере.

- В дальнейшем общение с потерпевшей вел уже другой «сотрудник фирмы». Он под различными предлогами регулярно просил переводить на указанные счета денежные средства, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

С мошенниками женщина общалась полтора месяца. За это время она переводила им деньги 14 раз, всего 3,7 миллиона рублей.

Сейчас полиция ищет аферистов и просит хабаровчан быть внимательней, не доверять заманчивым предложениям о крупном заработке.

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