Соглашение с ОАК на ВЭФ подписал глава Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Во Владивостоке на Восточном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал еще одно соглашение. На этот раз с «ОАК» - объединенной авиастроительной корпорацией. Свою подпись под документом также поставил гендиректор компании Юрий Слюсарь.

Согласно документу, в регионе будут развивать авиастроительный комплекс, повышать кадровый потенциал и привлекать новых сотрудников. Работа будет идти ближайшие два года, начиная со следующего. По сути, этот контракт - продолжение уже действующего, по которому также идет развитие сферы, привлечение специалистов, рост зарплат и многое другое.

В Комсомольске-на-Амуре уже работают два крупных завода корпорации, которые производят военную технику и гражданские самолеты «Суперджет», на которых работают люди. В этом году планируют привлечь еще 1700 человек.

- Мы гордимся достижениями наших инженеров, конструкторов, рабочих. Отдельно отмечу исторический полет импортозамещенного «Суперджета-100». Для нас это тоже большое событие, как и для всех наших людей. Документ, который мы подписали, не новый. Это продление ранее заключенного соглашения. Его мы реализуем в полном объеме - и со стороны ОАК, и со стороны правительства Хабаровского края, - сказал Михаил Дегтярев.

Власти также помогают создавать инфраструктуру в Городе юности, оснащают школы современным оборудованием, строят спортивные площадки и объекты культуры.

Раньше по подобному договору уже обновили некоторые объекты, благоустроили территории.

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