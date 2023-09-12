Удобней для себя: управляйки в Хабаровском крае подделывали протоколы собраний собственников

Управляющая компания подделывала документы собраний в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края
В Хабаровском крае завели несколько уголовных дел о подделке документов. Протоколы общего собрания собственников в многоквартирном доме подделывала управляющая компания в Комсомольске-на-Амуре. Прокуратура провела проверку и нашла эти нарушения.
- Установлено, что при смене управляющей компании на другую в отношении многоквартирного дома использованы бюллетени голосования, подписание которых, а также само участие в голосовании жильцы отрицают, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Итоги проверки ведомство отправило в орган дознания, чтобы решить вопрос об уголовном деле. Там решили его завести, по статье «Использование заведомо ложного документа».
Подобная ситуация оказалась и в Бикине. Там подделали документы, чтобы перенести сроки капремонта на более поздние. Как и в прошлой ситуации, жильцы об этом ничего не знали. Заведено дело за подделку официального документа.
Сейчас идет расследование, которое контролирует прокуратура.
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