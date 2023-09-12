Удобней для себя: управляйки в Хабаровском крае подделывали протоколы собраний собственников

Управляющая компания подделывала документы собраний в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае завели несколько уголовных дел о подделке документов. Протоколы общего собрания собственников в многоквартирном доме подделывала управляющая компания в Комсомольске-на-Амуре. Прокуратура провела проверку и нашла эти нарушения.

- Установлено, что при смене управляющей компании на другую в отношении многоквартирного дома использованы бюллетени голосования, подписание которых, а также само участие в голосовании жильцы отрицают, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Итоги проверки ведомство отправило в орган дознания, чтобы решить вопрос об уголовном деле. Там решили его завести, по статье «Использование заведомо ложного документа».

Подобная ситуация оказалась и в Бикине. Там подделали документы, чтобы перенести сроки капремонта на более поздние. Как и в прошлой ситуации, жильцы об этом ничего не знали. Заведено дело за подделку официального документа.

Сейчас идет расследование, которое контролирует прокуратура.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.