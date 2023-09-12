Жителя Китая поймали с картошкой на границе с ЕАО Фото: архив правительства Хабаровского края

В Еврейскую автономную область на пункте пропуска в Амурзете задержали жителя Китая. Он приехал из города Лобэй и пытался привезти с собой подкарантинную продукцию.

Мужчину поймали 9 сентября. В багаже у него лежали 2,7 килограмма семенного картофеля с примесью земли.

- Указанные действия приводят к нарушению федерального закона «О карантине растений». Ввоз в РФ подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска в ручной клади и багаже пассажира без сопровождения фитосанитарным сертификатом разрешается при условии, что количество такой подкарантинной продукции не превышает пять килограммов, и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем, - рассказали в управлении Россельхознадзора.

Теперь китайцу придется ответить в России по административной статье за нарушение правил ввоза и вывоза продукции через границу. Специалисты уже составили протокол, а картошку вернули в Китай.

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