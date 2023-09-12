С тираном по соседству: мужчина избил сожительницу табуреткой в Хабаровском крае

Мужчину осудят за избиение сожительницы в Хабаровском крае
Фото: Евгения ГУСЕВА
38-летнего жителя района имени Полины Осипенко осудят по статье «Причинение средней тяжести вреда здоровью». По версии дознания, в апреле 2023 года он и его сожительница выпивали дома. Ночью пара поругалась. Ссора переросла в рукоприкладство. Мужчина взял металлический табурет и начал избивать им свою партнершу.
- Обвиняемый бил женщину табуретом по голове и руке. 43-летняя женщина получила закрытый перелом локтевой кости, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Обвинение в отношении мужчины уже утверждено. Уголовное дело передано в Солнечный районный суд для рассмотрения по существу.
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