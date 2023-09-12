Стало скучно: комсомольчанка нарушила порядок в суде и получила наказание

Ждавшую приговора суда женщину оштрафовали за плохое поведение в Комсомольске
Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
В Комсомольске женщину наказали за неподобающее поведение в суде. Она пришла на заседание в качестве обвиняемой. Когда слушания закончились, судьи удалились на обсуждение для вынесения приговора. Ожидание оказалось мучительным для женщины, и она стала вести себя вызывающе. Комсомольчанка начала разговаривать громко, практически перейдя на крик. Вдобавок ко всему она сыпала матами и не реагировала на замечания судебных приставов. Через несколько минут женщина ушла в уборную. Там она закурила сигарету, чем сделала для себя только хуже.
- Своим поведением она нарушала общественный порядок, мешала другим участникам судебного процесса. Сотрудник органа принудительного исполнения составил в отношении нарушительницы протокол об административном правонарушении по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов», - рассказали в ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Суд рассмотрел административное дело и признал комсомольчанку виновной. Теперь ей придется выплатить штраф.
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