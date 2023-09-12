Михаил Дегтярев: Пора начать обсуждение строительства подхода к мосту на Сахалин

Губернатор Хабаровского края рассказал о своем видении развития Восточного полигона РЖД Фото: Андрей Терехин

В рамках ВЭФ-2023 прошла стратсессия «Тернистый Восточный полигон: как ускорить трансграничное сотрудничество». Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о том, как он видит развитие Восточного полигона РЖД.

БАМ и Транссиб для Хабаровского края - ключевые налогоплательщики. За последние 10 лет благодаря реализации первого этапа развития Восточного полигона их провозная способность увеличилась с 80 до 160 миллионов тонн в год. Порты Ванино и Советская Гавань за 2022 год переработали 38,2 миллиона тонн грузов. Хорошая динамика и у Дальтрансугля и Ванинотрансугля. Сейчас при поддержке президента Владимира Путина строится частная Тихоокеанская железная дорога протяженностью 640 километров. Также ведутся работы по возведению угольного морского терминала «Порт Эльга».

В ходе обсуждения глава региона предложил начать предметное рассмотрение строительства подхода к будущему мосту на Сахалин. Он отметил, что без подхода от станции Селихино на территории края до мыса Лазарев мост построить не получится. Поэтому уже сейчас нужно проектировать ж/д подъезды к будущей переправе.

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