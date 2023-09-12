Фестиваль MIX PARTY пройдет в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Молодежь Хабаровска ждут 16 сентября на парковке у арены «Ерофей». Здесь пройдет фестиваль MIX PARTY, участниками которого могут стать все желающие. Для гостей подготовили много интересного.
- Развлекательные мероприятия начнутся в 17 часов. У арены состоятся выступления музыкальных групп и представителей воркаута, - рассказали в администрации Хабаровска.
На фестивале MIX PARTY выступят группы «Юмир», Battle Nuggets и рок-дуэт Syzygy71. Кроме того, зрители смогут наблюдать за сильнейшими строгнменами Дальнего Востока. Они примут участие в показательном выступлении STRONGMAN SHOW. Свои навыки покажут и представители воркаута. А студия танца «Основа» продемонстрирует зрителям зрелищные элементы брейк-данса.
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