Фестиваль MIX PARTY пройдет в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Молодежь Хабаровска ждут 16 сентября на парковке у арены «Ерофей». Здесь пройдет фестиваль MIX PARTY, участниками которого могут стать все желающие. Для гостей подготовили много интересного.

- Развлекательные мероприятия начнутся в 17 часов. У арены состоятся выступления музыкальных групп и представителей воркаута, - рассказали в администрации Хабаровска.

На фестивале MIX PARTY выступят группы «Юмир», Battle Nuggets и рок-дуэт Syzygy71. Кроме того, зрители смогут наблюдать за сильнейшими строгнменами Дальнего Востока. Они примут участие в показательном выступлении STRONGMAN SHOW. Свои навыки покажут и представители воркаута. А студия танца «Основа» продемонстрирует зрителям зрелищные элементы брейк-данса.

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