Женщина и ребенок в больнице: машина врезалась в дерево в Хабаровске

Авария с пострадавшими произошла на улице Перспективная в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Утром 12 сентября произошла авария, в которой пострадали женщина и ребенок. Автомобиль Volkswagen вылетел с дороги и протаранил дерево. По информации ГИБДД, водитель не справился с управлением.

- ДТП произошло во вторник в 8:53. Машина ехала по Перспективной от Краснофлотской в сторону Маяковского. На повороте автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Пострадали 37-летняя женщина и восьмилетний ребенок, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Скорая забрала хабаровчанку с ребенком в больницу на обследование. Пока нет данных об их состоянии. На месте работает полиция.

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