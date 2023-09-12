ВТБ направил в 2023 году на развитие бизнеса Дальнего Востока 80 миллиардов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2023 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса в регионах Дальнего Востока более трех тысяч кредитов на сумму 80 миллиардов рублей, что в 4,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. По данным банка, самый высокий спрос на кредиты в ДФО в этом году зафиксирован среди предприятий недропользования, торговли, транспортной сферы, АПК и строительства. Об этом сообщил в ходе ВЭФ-2023 руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

Наибольший объем средств в 2023 году привлекли предприятия СМБ Магаданской области. Выдачи кредитов в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 5,7 раза и составили более 26,5 миллиарда рублей. На втором месте - Якутия, где объем финансирования увеличился до 11,5 миллиарда рублей. Клиенты банка в Хабаровске привлекли 11 миллиардов рублей, что в три раза больше, чем годом ранее. Также среди лидеров по объемам кредитования - Приморский край, где выдачи выросли в три раза до 9,8 миллиарда рублей.

Около 40% кредитных средств на Дальнем Востоке получили предприятия недропользования, еще 15% привлекли компании торговли, 10% - предприятия транспорта и инфраструктурного строительства, аналогичный объем приходится на АПК и строительную отрасль.

Руслан Еременко отметил, что бизнес на Дальнем Востоке активно пользуется госпрограммами поддержки. На данный момент банк заключил более 730 сделок на льготных условиях на 45,7 миллиарда рублей. Из них 27,5 миллиарда рублей приходится на программу «1764» минэкономразвития, более 7,6 миллиарда рублей - программу «1528» минсельхоза. Портфель льготных кредитов банка в ДФО по всем госпрограммам сегодня составляет почти 30 миллиардов рублей.

- ВТБ последовательно наращивает объемы финансирования дальневосточного бизнеса. Портфель кредитов клиентов СМБ банка в ДФО достиг 187 миллиардов рублей. ВТБ выступает финансовым партнером крупных инфраструктурных проектов, предприятий недропользования, рыбной промышленности, строительного сектора и других ведущих отраслей экономики региона. Наши дальневосточные подразделения активно работают и с предпринимателями, которые только выходят на рынок. Мы планируем наращивать поддержку бизнеса на Дальнем Востоке, предоставлять финансовые ресурсы, цифровые сервисы, сопровождение ВЭД и другие возможности для развития, - прокомментировал Руслан Еременко.