Несколько памятных досок в честь погибших на СВО открыли в школе Биробиджана Фото: Максим Семенов

В школе №5 Биробиджана прошло торжественное собрание. В учебном заведении открыли несколько мемориальных досок. Таблички посвятили выпускникам школы, погибшим на спецоперации: Илье Андриясову, Михаилу Долгунову и Александру Колобову.

Илья Андриянов все школьные годы принимал участие в олимпиадах: особенно любил литературное творчество и русский язык. В декабре 2019 года ушел в армию, а в августе 2022-го стал командиром взвода реактивного артиллерийского дивизиона 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Однако 19 августа 2022 года сержант погиб на СВО.

Михаил Долгунов учился в профильном пограничном классе и любил спорт. В армию ушел в 2009 году, в 2022-м отправился на спецоперацию в составе объединенной группировки. 26 мая 2022 года при взятии под контроль поселка Берестовое неподалеку от Бахмута сержант одним из первых начал биться с противниками, открывшими огонь. В итоге был уничтожен взводный опорный пункт и группа врага. Михаил получил смертельное осколочное ранение.

Александра Колобова вспоминают как исполнительного и доброго ученика. В 2013 году он начал служить в ОМОН, спустя три года стал росгвардейцем, был помощником начальника разведывательной службы. Отправился на СВО в первый день ее начала, 24 февраля прошлого года. Лейтенант погиб 15 мая.

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