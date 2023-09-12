Мастер-план Биробиджана презентовали Владимиру Путину Фото: Ростислав Гольдштейн

На Восточном экономическом форуме Владимиру Путину показали мастер-план развития Биробиджана. Презентацию документа провел губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Мастер-план предусматривает развитие города до 2035 года. Его разработкой занимались эксперты «ДОМ.РФ» и «Востокгосплана», учитывая мнение местных жителей. Владимир Путин отметил, что городу предстоит решить еще немало задач в экономике и социальной сфере. Глава региона отметил, что это вполне справедливое замечание.

- Основными задачами мастер-плана стали: ремонт старого моста через реку Бира, обновление стадиона «Дальсельмаш», создание туристического кластера «Еврейский квартал» и комплекса по глубокой переработке графита. Также планируется строительство новых газовых котельных с учетом грядущей предстоящей области, - рассказал Ростислав Гольдштейн.

Также региону поступила концессионная инициатива, которая поможет решить проблему с железнодорожными переездами. В планах построить новый участок дороги с путепроводами. Также идет работа в сфере здравоохранения, будет создано 10 тысяч рабочих мест для медиков. Благодаря этому экономика города перестроится, вернув его из сервисной модели в индустриальную.

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