Скончался нападающий клуба Хабаровска «СКА –Нефтяник» Владимир Ивашин Фото: "СКА-Нефтяник"

Хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» сообщил о смерти Владимира Ивашина, бывшего нападающего клуба. Его не стало в ночь с 8 на 9 сентября на 80-м году жизни. Сообщается, что спортсмен долго болел.

- Болельщики со стажем до сих пор помнят этого скоростного и техничного игрока. В послужном списке Владимира Ивашина значатся 317 матчей, сыгранных им в чемпионатах СССР (223 забитых мяча), серебряная (1970 год) и пять бронзовых (1965, 1968, 1969, 1970, 1972, 1979 годы) медалей национальных первенств, - рассказали в клубе.

Его дважды включали в список 33 лучших хоккеистов страны.

Игроки, тренеры и администрация клуба выражают соболезнования родным и близким хоккеиста. Имя Владимира Ивашина увековечено в хабаровском «Зале славы». Его навсегда запомнят поклонники хоккея с мячом.

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