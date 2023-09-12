Владимиру Путину представили мастер-план Хабаровска Фото6 правительство Хабаровского края

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев представил Владимиру Путину мастер-план Хабаровска. Президент отметил, что особое внимание стоит уделить развитию исторического центра, благоустройству пространств, модернизации инженерных сетей, транспорта и дорог, созданию жилья, школ и больниц. При этом у города есть хорошие перспективы для создания рабочих мест, да и Хабаровск является одним из крупных образовательных центров ДФО. Михаил Дегтярев сформулировал главную миссию города.

Документ предусматривает развитие города до 2030 года. Его создавали с учетом мнений горожан: сначала собирали предложения, потом читали сообщения в социальных сетях, а летом закрепили это письменными обращениями от хабаровчан. Всего - порядка 75 тысяч мнений. Губернатор региона рассказал президенту об успехах края, а потом отметил, что планируется сделать, чтобы город стал еще лучше.

- Сегодня Хабаровск - крупный и развитый город на востоке России, ведущая городская экономика округа, ключевой транспортно-логистический центр, центр управления: здесь расположены региональные штаб-квартиры и частных, и государственных корпораций. Хабаровск, по данным Рособрнадзора, - лидер округа в общем среднем и среднем специальном образовании. Это центр культуры и спорта, в Дальневосточном художественном музее хранится богатейшая коллекция, часть из нее представлена сегодня на ВЭФ. Город представлен в континентальной хоккейной лиге, футбольной национальной лиге, суперлиге по хоккею с мячом, а в этом году возрождена женская волейбольная команда, - рассказал Михаил Дегтярев.

Мастер-план включает в себе социально-экономическое и пространственное развитие. Хабаровск планируют превратить в город самодостаточных районов.

В планах создать «якоря», среди которых будут Дальневосточный художественный музей, набережная, благоустройство основных улиц города. Центр Хабаровска станет маленькой Европой в Азии. Отдельное внимание губернатор уделил развитию креативного потенциала, рассказал о знаковых проектах. Поговорили также об облике города, благоустройстве и создании новых объектов, среди которых межвузовский кампус и Дальневосточный учебный спортивный центр.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.