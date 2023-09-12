К марафону «Россия – мои горизонты» присоединятся школьники Хабаровского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьники Хабаровского края примут участие в профориентационном марафоне «Россия - мои горизонты». На нем ребятам расскажут о популярных специальностях. Он охватит всю страну и будет интересен также учителям и родителям. В программе - всероссийские родительское собрание, педсовет и марафон профессий. Он включит в себя три трека.

- Во время марафона зрители и участники в прямом эфире смогут пообщаться с представителями разных профессий, узнать о новейших технологических достижениях и прорывах нашей страны, о том, какие кадры и в каких отраслях нужны сегодня, какие навыки необходимо развивать, чтобы стать успешным и востребованным специалистом, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Ребята смогут задать самые волнующие вопросы.

А с 23 по 25 сентября в регионе пройдет фестиваль ранней профориентации для учеников 6-11 классов. В нем также смогут принять участие родители. Они примерят на себя роли программистов, разработчиков, операторов беспилотников и другие.

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