Выставка «Путь к шаману» пройдет в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске 13 сентября откроется выставка «Путь к шаману». В ней будут представлены собрания Музея изобразительных искусств Комсомольска и Государственного музея-заповедника имени Арсеньева. Посмотреть 50 экспонатов можно будет в Дальневосточном художественном музее. Среди них - работы таких художников как Александр Арсененко и Евгений Лапо.

- Уникальный совместный проект музеев Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Владивостока предлагает жителям и гостям города погрузиться в мир народного искусства и проникнуться духом древних традиций. Новая экспозиция станет платформой для разговора и понимания между культурами, а также возможностью для хабаровчан своими глазами увидеть исторические и культурные связи между настоящим и прошлым Дальнего Востока, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Выставка продлится месяц и закроется только 15 октября. Молодые люди 14-22 лет могут посетить ее бесплатно по «Пушкинской карте».

Ранее в Хабаровске начала работу выставка, посвященная личности и правлению императора Александра II. На ней представлены вещи, которыми пользовался сам реформатор.

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