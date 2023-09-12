Спокойная погода ожидается в Хабаровском крае 13 сентября Фото: правительство Хабаровского края

Синоптики Хабаровского края составили прогноз на 13 сентября. В регионе в этот день будет прохладно, но солнечно. В некоторых районах пройдут небольшие дожди, но в целом обстановка расположит к осенним прогулкам.

В Хабаровске дождей не ожидается. Ночью столбик термометра покажет 8-10 градусов, днем - 18-20. Ветер юго-западный разгонится до 14 метров в секунду.

На юге региона днем чуть прохладнее - 13-18 градусов, ночью 6-11. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 14 метров в секунду. Осадков в этой части не ожидается, так что о зонтике в середине недели можно забыть.

Жители центральных районов тоже смогут насладиться пешими прогулками. Дожди ожидаются лишь в Верхнебуреинском районе. Ночью будет достаточно тепло - до 18 градусов, днем ртутный столбик поднимется всего на пять градусов в пике. Но иногда в светлое время суток термометр может показать и 13 градусов. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду.

А вот у жителей севера отдохнуть от осадков не получится: местами пройдет кратковременный дождь. Такой обычно длится не дольше трех часов. Ночью от двух до 14 градусов, днем - 6-21. Ветер до 14 метров в секунду придет со всех сторон света. На Охотском побережье порывы могут достигнуть 20 метров в секунду.

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