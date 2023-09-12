Рыбу уничтожили: браконьеров осудят в Хабаровском крае

За ловлю осетра и калуги задержали мужчин в Хабаровском крае Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Ульчском районе полиция задержала двоих товарищей - 18-летнего и 27-летнего местных жителей. Их ждет суд за незаконную рыбалку. Мужчинам удалось поймать редкие виды рыб, за что теперь предстоит ответить перед законом, против них завели уголовное дело.

- По версии следствия, в июне этого года обвиняемые при помощи маломерного транспортного средства и рыболовной сети выловили в акватории реки Амур по одному экземпляру осетра амурского и калуги, После чего перевезли их к берегу, где были задержали сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В итоге осетра потом выпустили обратно «домой», а калугу уничтожили. Почему пришлось принять такое решение, не сообщается. Возможно, рыба успела погибнуть за это время.

Ущерб природе составил полмиллиона рублей. Дело передано в суд. Товарищей ждет заседание, на котором вынесут им приговор.

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