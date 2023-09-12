Отделения почты обновят в Хабаровском крае Фото: Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края подписал на Восточном экономическом форуме еще одно соглашение. На этот раз - с гендиректором «Почты России» Михаилом Волковым. Документ предусматривает развитие услуг в отдаленных селах региона.
- В этом году «Почта России» обновит шесть отделений в районе имени Лазо, а также в Бикинском, Николаевском, Хабаровском районах. В 2024 году программа ремонтов увеличится в два раза, - рассказал Михаил Дегтярев.
Люди также смогут зарегистрироваться на «Госуслугах», получить основной перечень банковских функций, высокоскоростной интернет, а также приобрести набор медицинских приборов для самостоятельного контроля за своим здоровьем. Посетить отделения смогут и маломобильные хабаровчане.
Сегодня в крае работает больше 300 отделений, 70 из которых находятся в отдаленных районах. Там живут меньше 500 человек.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru