Отделения почты обновят в Хабаровском крае Фото: Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края подписал на Восточном экономическом форуме еще одно соглашение. На этот раз - с гендиректором «Почты России» Михаилом Волковым. Документ предусматривает развитие услуг в отдаленных селах региона.

- В этом году «Почта России» обновит шесть отделений в районе имени Лазо, а также в Бикинском, Николаевском, Хабаровском районах. В 2024 году программа ремонтов увеличится в два раза, - рассказал Михаил Дегтярев.

Люди также смогут зарегистрироваться на «Госуслугах», получить основной перечень банковских функций, высокоскоростной интернет, а также приобрести набор медицинских приборов для самостоятельного контроля за своим здоровьем. Посетить отделения смогут и маломобильные хабаровчане.

Сегодня в крае работает больше 300 отделений, 70 из которых находятся в отдаленных районах. Там живут меньше 500 человек.

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