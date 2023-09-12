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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 5:40

Успели пожить вместе месяц: мужчина набросился на возлюбленную в районе имени Лазо

За попытку убить возлюбленную осудили жителя Хабаровского края
Авторы (2):
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Василина ИКОННИКОВА
За попытку убить возлюбленную осудили жителя Хабаровского края

За попытку убить возлюбленную осудили жителя Хабаровского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В районе имени Лазо осудили 70-летнего жителя Переяславки. На него завели уголовное дело за покушение на убийство. В декабре прошлого года он познакомился с 53-летней женщиной, в феврале они уже съехались, стали жить в селе Бичевая, в квартире по улице Гоголя. Если бы она знала, чем закончится их семейная жизнь…

В марте этого года пара поругалась во время застолья. Мужчине показалось, что благоверная ему изменяет. Все происходило 5 числа. В итоге женщина призналась: была с другим. Тогда ревнивец схватил нож и набросился на возлюбленную. Кухонный прибор он воткнул ей в грудь, а потом пошел к соседям и рассказал обо всем. Те вызвали скорую, которая помогла сельчанке: еще немного, и было бы поздно.

Мужчина во всем признался. На допросе рассказал: перестал бить, потому что подумал, что она мертва. К слову, у него уже был срок за убийство. Суд добавил ему еще - шесть лет и четыре месяца в колонии особого режима.

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