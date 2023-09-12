Семь килограммов наркотиков нашли у жителя Хабаровского края

Хабаровчане насобирали семь килограммов запрещенного растения в полях Фото: УМВД по Хабаровскому краю

В Комсомольском районе полиция поймала мужчин в возрасте от 21 до 39 лет. Их подозревают в незаконном хранении наркотиков. Запрещенного растительного вещества при себе у компании было немало - порядка семи килограммов.

- Жители города Комсомольска-на-Амуре в возрасте от 21 до 39 лет были задержаны на территории заброшенных сельскохозяйственных полей вблизи одного из районных поселков, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

При себе у них были пакеты с растительной массой. Экспертиза подтвердила: это запрещенное растительное вещество. Наркосодержащую траву мужчины собрали в полях, высушили, чтобы потом употреблять.

Против них завели уголовное дело. Семь килограммов запрещенного вещества считается крупным размером в Уголовном кодексе. Компании грозит до 10 лет колонии. Пока оперативники занимаются расследованием и собирают доказательства.

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