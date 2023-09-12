МегаФон расширил покрытие 4G около крупнейших вузов Хабаровска

Фото: ПАО «МегаФон»

Оператор увеличил территорию покрытия мобильного интернета 4G в районе пяти крупных высших учебных заведений Хабаровска. Инженеры МегаФона модернизировали существующую телеком-инфраструктуру, благодаря чему студенты и педагоги вузов получили улучшенное качество 4G к началу учебного года.

Запуск дополнительного диапазона LTE увеличил зону действия 4G в районах Пограничного института, Университета путей сообщения, Педагогического института, Университета экономики и права, а также Дальневосточного института управления РАНХиГС. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться любыми сайтами и приложениями с высоким уровнем качества. Им будет проще и комфортнее загружать и передавать данные через мессенджеры и социальные сети, использовать обучающие платформы и искать дополнительную информацию.

Кроме того, студентам и педагогам теперь доступна возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом - технология VoLTE обеспечивает возможность совмещать разговоры и поиск информации в Сети без потери качества сигнала.

Самые качающие студенты Хабаровска учатся в ТОГУ, они потребляют почти 18% от общего трафика всех вузов Хабаровска. На втором месте в рейтинге интернет-активности студенты-юристы (Дальневосточный юридический институт), в среднем один студент скачивает на 10% меньше, чем учащийся ТОГУ. На третьем - будущие управленцы из РАНХиГС, потребляющие трафика на 38% меньше.

Разговаривать по телефону больше любят учащиеся Дальневосточного государственного университета путей сообщения - в месяц на общение с родителями, одногруппниками и преподавателями там тратят более 200 тысяч минут. От них отстают Пограничный институт и Дальневосточный юридический институт, проговаривая по 95 и 56 тысяч минут соответственно.

- В Хабаровске всего 11 высших учебных заведений, которые каждый год выпускают более 12 тысяч студентов. Студенты - одни из самых продвинутых пользователей мобильного интернета. Они не выпускают из рук смартфон, в курсе новинок, актуальных приложений и умеют интегрировать возможности гаджетов в образовательный процесс, активно потребляя трафик мобильного интернета как для учебы, так и для досуга. Для того чтобы они могли «летать» в Сети, мы обеспечили надежным покрытием практически всю территорию высших учебных заведений Хабаровска, а в этом году запустили дополнительный диапазон LTE в районах с наибольшей загрузкой сети, - отметил директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.