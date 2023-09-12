Чтобы заработать, заплати: житель Ванино отдал пять миллионов мошенникам

Около пяти миллионов рублей отдал мошенникам житель Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае полиция расследует уголовное дело о мошенничестве. На уловки аферистов повелся житель поселка Ванино. Он хотел заработать, но в итоге сам потерял деньги.

Преступники действовали по известной схеме: позвонили с предложением о заработке онлайн. Для регистрации нужно было скачать мобильное приложение.

- После совершения указанных действий злоумышленник предложил ванинцу осуществить сделку на торговой площадке. Одновременно пояснив, что для этого необходимо внести на соответствующий счет денежные средства, то есть минимальную сумму для работы на торговой площадке, что потерпевший и сделал, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Потом в течение месяца с мужчиной связывались различные люди и говорили, куда и сколько нужно переводить. Мол, это поможет заработать еще больше. Ванинец отдал порядка пяти миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.