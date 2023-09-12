Турнир по Mortal Kombat пройдет в Биробиджане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Биробиджане состоится турнир по популярной компьютерной игре Mortal Kombat. Победители получат 30 тысяч рублей.

Соревнование проведет «Молодая гвардия» по 11-й версии игры. Это последняя часть прославленной серии файтингов. Общий призовой фонд при поддержке губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна составит 30 тысяч рублей.

Сообщается, что принять участие в состязании можно с 16 лет. Соревнование состоится 17 сентября в 19:00 на площади обувной фабрики «Росток». Для того чтобы сразиться с соперниками, нужно пройти регистрацию, она открыта до 16 сентября. Игрокам нужно будет рассказать о себе, указать ФИО и контактные данные. Также от участников ждут краткую анкету, в которой нужно написать свой рабочий стаж, хобби, интересные факты и род деятельности.

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