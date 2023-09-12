Прямой авиарейс может связать Филиппины и Хабаровск

Отправиться на Филиппины прямым рейсом смогут жители Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть шанс, что жители Хабаровска смогут летать на Филиппины прямым рейсом. Эту возможность обсудили на Восточном экономическом форуме с представителями зарубежной делегации. В ее состав вошли чрезвычайный и полномочный посол Республики Филиппины в РФ Игорь Байлен и почетный консул РФ в Себу Арми Лопес Гарсия. Встреча была недолгой, но сторона настроена на сотрудничество.

- Хабаровск - крупнейший транспортный хаб на Дальнем Востоке. Турист, прилетевший из Филиппин в наш край, сможет насладиться невероятной природой, побывать в музеях или на рыбалке, попробовать дальневосточную кухню и оценить интересную архитектуру, а после знакомства с нашим регионом отправиться в другие города Дальнего Востока, - рассказала министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Иностранцы считают, что российский сектор въездного туризма развивается достаточно быстро. Популярными направлениями, где любят отдыхать на пляже туристы, являются филиппинские регионы Боракай, Себу и Бохол.

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