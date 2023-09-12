Улицу Набережную перекроют в Магадане 16 сентября Фото: администрация Магадана

В субботу, 16 сентября, в Магадане пройдет «Кросс нации». В связи с этим в городе на несколько часов перекроют улицу Набережную. Движение транспорта будет запрещено здесь с 10:30 до 15 часов. Городской общественный транспорт изменит схему движения.

В администрации города рассказали, как будут ездить автобусы. Например, второй маршрут «Детская поликлиника №4 - Старая Веслелая» будет идти от детской поликлиники по проспекту Ленина, затем повернет на проспект Карла Маркса, после поедет по улицам Якутская, Пролетарская до 95-го объекта, а дальше - по прежней схеме. От асфальтобетонного завода он поедет по Пролетарской, затем свернет на Якутскую, дальше - Карла Маркса, Ленина и потом по прежней схеме.

Автобус №3 «Детская поликлиника №4 - Асфальтобетонный завод» от поликлиники будет объезжать перекрытие по той же схеме.

Примерно тот же путь будут делать маршруты №12 «Моргородок - Горняк», кольцо №25 «Автовокзал - 95-й объект - Автовокзал», кольцо №26 «Баня - Торговый центр - Баня», №50 «Моргородок - Пригородный» и №52 «ДК Пионерный - Пригородный».

Автобус №57, едущий по кольцевому маршруту «Лимончик - Центр - Торговый центр - Лимончик», от набережной до «Лимончика» не поедет. Его схема такая: улица Пролетарская: 95-й объект; «Идея», «Фрэш»; улица Якутская: библиотека; проспект Карла Маркса; проспект Ленина: центр; Комсомольская площадь: телевышка; улица Гагарина: областная больница, «Нептун», торговый центр; улица Наровчатова: роддом; улица Пролетарская: 95-й объект.

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