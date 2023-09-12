Дорогу по Верхнебазовой улице отремонтируют в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В этом году в Хабаровске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицу Верхнебазовую. Она находится в частном секторе, и скоро здесь на месте гравия будет лежать асфальт.

- На улице Верхнебазовой выполняются работы по замене основания, разработке кюветов, устройству водопропускных труб и укладке асфальтобетонного покрытия. В текущем году в Краснофлотском районе будут заасфальтированы 10 улиц частного сектора. Подобные работы велись во всех районах города, - рассказал замначальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Дворянинов.

На обустройство дорог в частном секторе на раз обращал внимание мэр города Сергей Кравчук. В этом году уже отремонтировали 30 грунтовых дорог, в следующем работа пройдет на 40 участках, среди них и те, о которых просили жители.

Всего в этом году пройдет ремонт на 45 участках. Работы выполнены на 35. Работы закончат до конца месяца.

На следующий год уже заключены контракты по 33 объектам. На работы выделено 1,5 миллиарда рублей. Среди участков - проспект 60-летия Октября.

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