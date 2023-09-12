Фотовыставка для слепых прошла в Хабаровске КГБУК Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых

В Хабаровском крае проходят «Дни Санкт-Петербурга». Во время них в краевой столице прошло открытие фотовыставки работ Александра Колдина «Петербург в фотографиях». Материал привезли сотрудники Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки «Точка зрения».

«Посмотреть» на работы, насколько это стало возможно, смогли слепые жители региона. Профессиональный экскурсовод Дальневосточного художественного музея Ольга Титова рассказала им о выставке, провела небольшую экскурсию, поведала об истории и архитектуре Санкт-Петербурга.

На открытие выставки специалисты ДВХМ принесли несколько полотен, среди которых - тактильная картина Кузьмы Петрова-Водкина «Дочь рыбака». Благодаря таким работам незрячие люди могут познавать живопись. Подробно о полотнах гостям рассказал заместитель директора Дальневосточного художественного музея Андрей Киселев.

Выставка сопровождалась тифлокомментариями, она адаптирована для хабаровчан с проблемами зрения. Гости смогли не только познакомиться с архитектурными макетами, но и полистать специальные книги.

Посетить выставку «Петербург в фотографиях» в Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых можно до 31 октября. Вход свободный.

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