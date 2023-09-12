Помочь с обновлением онкоцентра попросил президента глава Хабаровского края Фото: Евгений Никонов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в совещании, которое в формате видео-конференц-связи провел президент страны Владимир Путин. На нем глава региона попросил руководителя России поддержать проект по обновлению оборудования Краевого онкологического центра.

На совещании обсуждали мастер-планы дальневосточных городов. Михаил Дегтярев попросил о модернизации онкоцентра, отметив, насколько уникальна эта организация.

- Только здесь производятся радиофармпрепараты для диагностики и лечения. Однако наш центр нуждается в модернизации и обновлении оборудования. И мы попросили бы поддержать этот проект, - сказал глава Хабаровского края, презентуя президенту мастер-план развития Хабаровска.

Совещание прошло во время Восточного экономического форума. На нем глава России выслушал доклады губернаторов касаемо мастер-планов и выступления некоторых руководителей министерств.

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