Тепличное овощеводство развивается в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае развивается тепличное овощеводство. Начинающим фермерам предлагают выдать грант, на деньги которого они могут модернизировать свое производство. В этом году субсидию получила Марина Андреева, которая работает в Ильинке Хабаровского района.

Растениеводством фермер занимается два года. В конце 2021-го она получила три миллиона рублей гранта, на которые купила четыре теплицы. В них она выращивает огурцы и помидоры. В прошлом году она собрала 25 тонн овощей закрытого грунта и 40 тонн картошки. Овощи Марина Андреева продает на оптовой базе Хабаровска и ярмарке выходного дня. С начала года хабаровчане купили 18 тонн огурцов и семь тонн помидоров.

- Вся наша семья занята в сельском хозяйстве: мать, отец, сестры, брат и другие родственники. Мы очень привязаны к земле, поэтому развиваем овощеводство в крае уже 30 лет. Можно сказать, что это наше семейное дело, - рассказала Марина Андреева.

В этом году отбор прошли девять фермеров со всего Хабаровского края. Всего поступило 23 заявки. На развитие тепличного овощеводства, разведение пчел и выращивание ягод направили больше 25 миллионов рублей. В приоритете у хабаровских фермеров также молочное животноводство. В этой отрасли каждый год хотят реализоваться минимум 10 фермеров.

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