Хабаровчане могут принять участие в ИТ-олимпиаде с главным призом в три миллиона рублей

Хабаровчане могут принять участие в ИТ-олимпиаде с главным призом три миллиона рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Школьники (14+), студенты и действующие ИТ-специалисты из Хабаровского края могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по программированию True Tech Champ, организатором которой выступила цифровая экосистема МТС. Главный приз за первое место - три миллиона рублей.

True Tech Champ - масштабное событие на российском ИТ-рынке с разнообразной образовательной и развлекательной программой; фестиваль программирования, главная цель которого не только открыть таланты, но и создать новое ИТ-комьюнити в стране. Принять участие смогут как школьники и студенты, так и действующие специалисты.

Прием заявок на участие в олимпиаде продлится до 5 октября, регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.

Олимпиада True Tech Champ включает два потока для разных возрастных категорий. В первый трек приглашаются учащиеся старших классов от 14 лет и студенты профильных технических вузов. Участникам предстоит решить олимпиадные задания и продемонстрировать знание алгоритмического программирования. Победители младшей группы получат призы и денежные награды: за первое место - один миллион рублей, за второе - 500 тысяч рублей, за третье место - 250 тысяч рублей.

Во втором треке старшей категории будут соревноваться ИТ-специалисты разного уровня и стека. Участникам предстоит решить технические задания и пройти испытания по программированию на скорость на пяти наиболее популярных языках в МТС: Java, Go, Python, С++, C#. В этой категории экосистема определит несколько победителей и также вручит денежные призы: три миллиона рублей за первое место, полтора миллиона рублей за второе и по 500 тысяч рублей двум обладателям третьего места.

- Эксперты МТС проведут несколько митапов, выступлений и мастер-классов для участников. Также во время онлайн-этапа участники попадут в закрытый Telegram-канал, где будут публиковаться обучающие и развлекательные материалы. Для действующих ИТ-специалистов и студентов-программистов важно принимать участие в таких событиях, как олимпиада True Tech Champ, для обмена опытом и формирования ИТ-комьюнити, - отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.