Кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности» проходит в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске с 5 по 20 сентября проходит социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности». Ее организовали сотрудники городской ГИБДД по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения».

- Кампания направлена на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Во время социальной акции инспекторы ГИБДД будут проводить информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на соблюдение правил дорожного движения. Работать они будут практически со всеми жителями города - от малышей до взрослых. Лекции пройдут для детей от пяти до 14 лет, пешеходов, студентов колледжей и вузов города, учащихся школ и воспитанников детских садов. Также внимание уделят тем, кто хочет получить водительские права.

Жителей города призывают быть внимательней на дорогах и активно принимать участие в мероприятиях ГИБДД.

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