Триммер и кроссовки: в Хабаровском крае осудили квартирного воришку

Житель Хабаровского края украл у соседки шампуры и кипятильник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском районе осудили 39-летнего мужчину. Он обокрал свою соседку, причем, стащил разнообразные вещи. Против него завели уголовное дело.

Женщина обратилась в полицию в августе прошлого года. Жительница Матвеевки заметила, что кто-то забрался в ее дом и унес оттуда некоторые вещи. Общая сумма ущерба составила 44 тысячи рублей.

Оперативники задержали ее соседа. Оказалось, что он причастен к преступлению.

- В рамках расследования уголовного дела было установлено, что злоумышленник проник в дом потерпевшей, путем отжатия входной двери. Добычей мужчины стали: триммер, кипятильник, фотоаппарат, сумка, пять пластиковых бутылок с машинным маслом, а также 20 шампуров и кроссовки. Похищенное имущество он использовал в личных целях, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчине вынесли приговор. Ближайшие три года он проведет в колонии общего режима.

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