К проекту «БАМ туристический» присоединится Хабаровский край Фото6 правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал договор с директором фонда «Росеонгресс» Александром Стуглевым. Соглашение заключили во время Восточного экономического форума, который сейчас проходит во Владивостоке. Фонд - крупный организатор выставок и общественных мероприятий, он помогает укреплять национальные интересы страны. Он поможет популяризировать бренд Хабаровского края как внутри страны, так и за ее пределами, на международном уровне.

Основная задача договора - создание условий для продвижения потенциала региона, а также разработка его событийного паспорта.

- Первая договоренность о подписании соглашения была достигнута на втором туристическом форуме «Открой Дальний Восток», который состоялся в Хабаровске в августе 2023 года. Для эффективного и комплексного продвижения возможностей края, рекламирования межрегионального туризма и привлечения иностранных гостей нужно дальнейшее взаимное слияние конгрессно-выставочных мероприятий туристической направленности, - сказал Александр Стуглев.

Также 12 сентября подписали меморандум о развитии туризма в зоне БАМа. Участниками проекта «БАМ туристический» станут не только Хабаровский край, но и Забайкалье, Амурская область и Якутия. Он приурочен к 50-летию магистрали.

Туристический обмен предусматривает прием туристов в Хабаровске и Комсомольске и организацию поездок в различные ключевые места, среди которых космодром «Восточный», озеро Байкал и «Полюс холода».

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