Два комплекса по переработке ТКО построят в Хабаровском крае Фото: РЭО

В Хабаровском крае скоро появятся два крупных комплекса по переработке твердых коммунальных отходов. Этот вопрос на Восточном экономическом форуме во Владивостоке обсудили глава региона Михаил Дегтярев и гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

- В Хабаровском крае планируется реализация двух крупных концессионных проектов общей мощностью 360 тысяч тонн в год. Создание этих объектов позволит региону практически полностью обеспечить достижение показателей федерального проекта на территории края, - сказал Денис Буцаев.

В проект вложат около пяти миллиардов рублей инвестиций, причем 95% от подтвержденной экспертизой суммы готов предоставить РЭО. Совсем скоро регион опубликует частную концессионную инициативу, а пока идут переговоры на строительство объектов в Хабаровске и Комсомольске. Построить их планируют до конца 2025 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.