Извинился перед родственниками: магаданца осудили за смертельное ДТП на трассе

Мужчине вынесли приговор за смертельную аварию на трассе в Магаданской области Фото: архив МВД Магадана

В Ольском районе Колымы осудили мужчину. Он оказался виновен в аварии, в которой погиб человек. Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.

Как оказалось, магаданец нарушил правила дорожного движения, что стало причиной смертельного ДТП. Кроме того, у водителя не было прав. Авария произошла на дороге Магадан - Балаганное - Талон.

- Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и стал виновником аварии. В результате столкновения транспортных средств пассажир встречного автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Вину свою мужчина признал и извинился перед родными погибшего. Но это не избавило его от ответственности. Суд вынес приговор: шесть лет колонии общего режима. Управлять автомобилями ему запрещено еще на два года.

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