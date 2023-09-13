Семейный бизнес: амурчан осудили в Хабаровске за покупку 380 килограммов черной икры

Супруги из Приамурья купили 380 килограммов черной икры в Хабаровском крае Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Хабаровске осудили жителей Амурской области. Семейная пара из другого региона купила в Комсомольске-на-Амуре черную икру. Покупка была крупной - около 400 килограммов. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре.

В октябре прошлого года 54-летний мужчина со своей возлюбленной купил у жителя Города юности больше шести килограммов чистой икры осетра и порядка 380 килограммов икры калуги и осетра. Потом они договорились с водителем грузовика, чтобы тот отвез их роскошный груз в Хабаровск. К слову, тот не знал, что именно лежит в коробках.

- Получив икру и фрагменты рыбы в Хабаровске, сожители погрузили их в автомобиль и при дальнейшей перевозке по автодороге Хабаровск - Чита были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Краснофлотский суд Хабаровска вынес приговор: мужчина проведет два года в колонии общего режима, а женщине дали пять лет условно с испытательным сроком в два года и штрафом в миллион рублей. Дело против продавца пока рассматривают.

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