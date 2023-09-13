Врачи Хабаровска смогли выходить новорожденного весом 400 граммов Фото: минздрав Хабаровского края

В министерстве здравоохранения Хабаровского края рассказали о работе врачей Перинатального центра. Там поведали, как специалисты работают с недоношенными новорожденными и спасают их жизни.

Например, хабаровчанка Валентина родила ребенка гораздо раньше срока - на 24 неделе. Причина произошедшего не сообщается, но малыш появился на свет совсем крохотный. Он весил всего 400 граммов. Шансов было немного.

- Почти два с половиной месяца «торопыжка» провел в отделении анестезиологии-реанимации для новорожденных, затем почти столько же лечился в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. В отделении хирургии новорожденных ему провели лапароскопическую операцию по поводу сложной формы грыжи, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

В итоге ребенок знатно поправился. Сейчас он весит уже 3 360 граммов, прибавил почти три килограмма. Малыш уже увидел свой новый дом - накануне его выписали из больницы.

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