Патриотическая смена «Авангард» началась в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в десятый раз началась патриотическая смена «Авангард». Таких мероприятий должно пройти еще 10 до конца года - семь в Хабаровске и три в Комсомольске-на-Амуре.

С 11 сентября по 1 декабря в Хабаровске пройдет семь смен «Авангард, сухопутные войска». С 18 сентября по 13 октября в центре «Шарголь» Комсомольска-на-Амуре пройдут три смены, посвященные военно-космическим силам. В них примут участие по 100 старшеклассников. Накануне в регионе открыли десятую смену - тысячный набор детей из Хабаровска. Она продлится пять дней.

- Им предстоит познавать азы строевой, огневой, медицинской, тактико-специальной подготовки. Соответственно, потом дети сдадут все зачеты, тем самым уровень допризывной начальной военной подготовки, а также патриотического воспитания, уровень престижа Вооруженных сил значительно вырастет в регионе, - рассказал директор УМЦ «Авангард» Михаил Нэлин.

Курсанты пройдут курс подготовки по направлению «Сухопутные войска». Помимо всего прочего, они изучат инженерное дело, радиационную, химическую и биологическую защиту. А потом их ждет выезд на полигон ВС РФ, где состоится экзамен.

Участников разделят на взводы, которые будут соревноваться друг с другом в конкурсах и соревнованиях.

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