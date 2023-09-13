Глава Хабаровского края пригласил инвесторов работать над проектом «Хехцир» Фото: правительство Хабаровского края

На Восточном экономическом форуме обсудили вопрос привлечения инвесторов в города Дальнего Востока. Инициаторы показали свои предложения, их оценили эксперты.

Губернатор Хабаровского края рассказал об итогах работы в регионе. За первое полугодие объем инвестиций в основной капитал превысил 163 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше прошлогоднего показателя.

- У нас сформирована целостная система поддержки инвестиций. Это как федеральные меры, так и краевые. С 2015 года по поручению президента заработали преференциальные режимы. За восемь лет резидентами ТОР и СПВ вложено в экономику края более 207 миллиардов рублей, - сказал Михаил Дегтярев.

Он рассказал об основных проектах, над которыми идет работа. Это строительство Тихоокеанской железной дороги и международного терминала в хабаровском аэропорту, транспортно-перегрузочного сектора по перевалке угля в морском порту Эльга, освоение Малмыжского золотомедного месторождения, создание производства по выпуску самолетов «Байкал» в Комсомольске-на-Амуре, комбината по глубокой переработке олова и его концентратов, создание металлургического комбината на берегу Охотского моря, в который войдет добыча руды и выплавка чугуна. Работы в регионе предстоит немало.

Поговорили и о строительстве жилья, предусмотренном мастер-планом. Работа пройдет в два этапа: до 2030 года построят 2,4 миллиона «квадратов», до 2040-го - еще 4,2 миллиона. Уже выбрали 33 участка, где будет идти стройка.

Кроме того, Михаил Дегтярев пригласил поработать над проектом «Хехцир» заинтересованных инвесторов. Под горнолыжный комплекс подготовили 360 гектаров земли.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.