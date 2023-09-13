В финал телепроекта «КВН. Дети» прошла команда из Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Команда КВН «Школьная сборная Хабаровска» прошла в финал известной телепрограммы «КВН. Дети». Ребята одержали победу над своими соперниками «Нескучный дом» из челябинского Карабаша и «Молодых людей» из Воронежской области.

Звездное жюри, в которое вошли Екатерина Скулкина, Екатерина Темнова и Артем Кид, единогласно отдало победу юным хабаровчанам. Они отметили, что ребята в свои годы - настоящие профи, имеющие безудержный драйв.

Хабаровчане поблагодарили за поддержку мэра города.

- Сергей Анатольевич, спасибо, что поддерживаете наше движение и активно помогаете нам. С вашей верой в подрастающее поколение мы и дальше будем прославлять наш любимый Хабаровск, - сказали с экрана телевизора кавээнщики.

Финал проекта состоится в октябре. Там ребята сразятся в смешных сценках с командами из Самары, Курска и Махачкалы.

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