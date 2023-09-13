Ничего не произошло: в ЕАО полицейский остановил расследование по делу о мошенничестве

Полицейский из ЕАО не хотел расследовать дело о мошенничестве Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию села Амурзет обратилась 52-летняя женщина из Екатерино-Никольского. Она попросила поймать преступников, которые украли у нее деньги.

Женщина попалась на уловки мошенников. В июне ей позвонили из «банка» и сообщили, что кто-то пытается оформить на имя сельчанки несколько кредитов. Чтобы этого избежать, нужно скачать на телефон приложение. Она так и сделала, ничего не подозревая. Но это оказалась популярная схема обмана.

- Мошенники, завладев ее мобильным телефоном, дистанционно через онлайн-приложение банка оформили от ее имени кредит на сумму 158, 7 тысячи рублей и перевели денежные средства на свой счет, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Через некоторое время женщина поняла, что ее развели мошенники. Было заведено уголовное дело, но следователь Ленинского отдела полиции решил остановить предварительное расследование. Прокуратура это решение отменила. Ждет ли следователя какое-то наказание, не сообщается.

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