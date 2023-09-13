Популярные детские имена назвали в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В хабаровском комитете по делам ЗАГС и архивов подвели итоги работы за восемь месяцев текущего года. За это время в регионе на свет появилось чуть больше восьми тысяч малышей – 8 012. Больше четырех тысяч родились в Хабаровске и чуть меньше двух тысяч – в Комсомольске. Снова «победа» на стороне мальчиков. Статистика говорит, что их родилось больше.

- Всего родилось 4 124 мальчика. Среди них самыми популярными именами стали Артем, Александр, Михаил, Матвей, Тимофей. В единичных случаях родители выбрали для своих детей имена Анатолий, Геннадий, Игорь, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Девочек появилось на свет чуть меньше – 3 888. Чаще всего малышек называли такими именами как София, Ева, Виктория, Анна, Алиса. Самыми дедкими женскими именами стали: Лариса, Римма, Роза, Жанна, Богдана, Венера, Руфина, Зоя.

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