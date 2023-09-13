«И так сойдет!»: в Магадане за липовое благоустройство осудили чиновников

За невыполненное благоустройство осудили замглавы района в Магаданской области В Магадане прокуратура поддержала обвинение против бывших замглавы администрации Ольского района и гендиректора ООО «Энергетик». Их осудили за мошенничество. С марта 2020 года по январь 2021-го сотрудник администрации заключил с подрядчиком четыре контракта на благоустройство тротуаров и преддомовых территорий. Сумма работ – больше 17 миллионов рублей. - По условиям договоров предусмотрена установка тротуаров из гранитных бордюрных камней, но фактически произведен монтаж бетонных конструкций, - рассказали в прокуратуре Магаданской области. Мошенники подписали акты приемки работ с ложными данными и отчитались о выполнении работ. В итоге они получили больше пяти миллионов рублей. Во время расследования чиновник частично возместил ущерб. Он выплатил полтора миллиона рублей. Его приговорили к четырем годам условно со штрафом в 400 тысяч рублей. Его «коллегу» - к 3,5 годам условно с таким же испытательным сроком и штрафом в 300 тысяч рублей. Оба не могут заниматься дополнительными видами деятельности на три года. Кроме того, с них взыскали 3,6 миллиона рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Магадане прокуратура поддержала обвинение против бывших замглавы администрации Ольского района и гендиректора ООО «Энергетик». Их осудили за мошенничество.

С марта 2020 года по январь 2021-го сотрудник администрации заключил с подрядчиком четыре контракта на благоустройство тротуаров и преддомовых территорий. Сумма работ – больше 17 миллионов рублей.

- По условиям договоров предусмотрена установка тротуаров из гранитных бордюрных камней, но фактически произведен монтаж бетонных конструкций, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Мошенники подписали акты приемки работ с ложными данными и отчитались о выполнении работ. В итоге они получили больше пяти миллионов рублей. Во время расследования чиновник частично возместил ущерб. Он выплатил полтора миллиона рублей. Его приговорили к четырем годам условно со штрафом в 400 тысяч рублей. Его «коллегу» - к 3,5 годам условно с таким же испытательным сроком и штрафом в 300 тысяч рублей. Оба не могут заниматься дополнительными видами деятельности на три года. Кроме того, с них взыскали 3,6 миллиона рублей.

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