Девочки гуляли по мосту над железной дорогой в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВОРСОБИН
В Городе юности полицейские провели рейд на железной дороге. Инспекторы по делам несовершеннолетних проверяли, гуляют ли там дети.
Как оказалось, гуляют. Несколько случаев нарушения правил безопасности они все же обнаружили.
- Выявлены двое взрослых, гуляющих по железнодорожному полотну вместе с ребенком. В отношении родителей семилетней девочки составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С ними проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных прогулок в зоне повышенной опасности, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Кроме этого, инспекторы заметили двоих 13-летних девочек, которые гуляли на мосту прямо над железной дорогой. Сорваться оттуда прямо под колеса несущегося поезда подростки не боялись. Полиция вышла на их родителей и провела с ними беседу. Против них также составили протоколы.
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