Самолеты «Байкал» будут летать в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Во Владивостоке проходит последний день Восточного экономического форума. На нем глава региона Михаил Дегтярев и руководитель крупной авиакомпании Константин Сухоребрик подписали соглашение об использовании в регионе самолетов «Байкал».

Воздушный парк компании совсем скоро пополнят 17 суден ЛМС-901. Это легкомоторные многоцелевые самолеты, производить которые будут в Комсомольске. Программа развития авиастроения рассчитана до 2030 года. Распоряжение об этом российское правительство подписало в июне прошлого года.

- Хабаровский край активно включился в его разработку. В регионе уже строятся импортозамещенные SJ-100, будет запущено и производство «Байкалов». Сегодня мы подписали меморандум о взаимопонимании по эксплуатации в крае воздушных судов ЛМС-901. И это только начало, - сказал Михаил Дегтярев.

Со стороны местных властей исполнять договор будет краевой минтранс.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.